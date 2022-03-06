Büyük kapışma

SPOR Toto Süper Lig'in 28. haftası dev bir maça sahne olacak. Son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'u Ülker Stadı'nda konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den ekranlara gelecek.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Novak, Gustavo ve Valencia bordo- mavililere karşı forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil ise 7 haftalık aranın ardından kadroda yer alacak. Trabzonspor'da ise sakatlıkları süren Vitor Hugo ve Dorukhan maç kadrosunda yer almadı.

REKABETE 98. RANDEVU

F.BAHÇE ile Trabzonspor, lig tarihinde 97 kez karşılaştı. F.Bahçe 39, Trabzon 25 galibiyet aldı, 33 maçta eşitlik bozulmadı.