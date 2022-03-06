Manisa FK 3’te 3 peşinde

SPOR Toto 1. Lig'de üst üste Ümraniyespor ve Eyüpspor galibiyetleriyle alt sıralarla bağını tamamen koparıp Play-Off yarışında umutlanan Manisa Futbol Kulübü, bugün Adanaspor deplasmanında 3'te 3 yapmaya çalışacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 13.30'da başlama düdüğü çalacak karşılaşmayı Turgut Doman yönetecek. Karşılaşma TRT Avaz ve beINSports Max1 kanallarından ekrana gelecek. Manisa FK'da, sakatlıkları süren Dever Orgill ve Yasin Pehlivan yok.

TURGAY ALTAY: SERİ SÜRMELİ

Ligde 4 maçtır bileği bükülmeyen siyah-beyazlı ekip 36 puanla 8. sırada bulunuyor. Son 6 maçtır galibiyete hasret kalan Adanaspor ise 34 puanla Manisa FK'yı takip ediyor. Teknik direktör Turgay Altay, Adana deplasmanında kazanıp yükselişlerini devam ettirmek istediklerini dile getirdi. Altay, "İyi futbolumuzu devam ettirip galibiyetle dönmek istiyoruz. Kazanırsak ilk altı yolunda umutlarımız artacak" ifadelerini kullandı.