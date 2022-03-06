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Haberler Spor Petkim dağıldı

Petkim dağıldı

Aliağa Petkimspor, deplasmanda Darüşşafaka’ya da mağlup oldu. Aliağa Petkim, bu mağlubiyetle üst üste 6. yenilgisini alarak dibe demir attı

6.3.2022

Petkim dağıldı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Darüşşafaka'ya 101-86 mağlup oldu. Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk altı dakikası 15-9 Aliağa Petkimspor üstünlüğüyle geçildi. Farkı korumayı bilen konuk takım, ilk çeyreği 21-16 önde tamamladı. İkinci çeyreğe tempolu başlayan ve yakaladığı 9-3'lük seriyle 25-24 öne geçen Daçka, Caupain, Doğuş ve McCullough'un üst üste üç sayılık atışlarıyla farkı 9 sayıya çıkardı: 40-31.

ALİAĞA SON PERİYOTTA TESLİM OLDU
Kalan dakikalarda oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip, soyunma odasına 50-41 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte Doğuş- Berke ikilisiyle 17 sayı bulan ve 27. dakikada skoru 70-55 yapan yeşil-siyahlılar, son periyoda 13 sayılık avantajla girdi: 75-62. Son çeyrekte seyircisinin desteğini de arkasına alan Darüşşafaka, puan cetvelinin son sırasında yer alan Aliağa Petkimspor'u 101-86 mağlup etti.