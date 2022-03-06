Turgutlu yıkıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma hesapları yapan ve geçen hafta 1461 Trabzon'u yenen Turgutluspor, Bursa deplasmanında İnegölspor'a 3-0 yenilip hayal kırıklığı yaşattı. 3. dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına giren Ömer'in ortasında topla buluşan Yusuf'un vuruşu maçta ilk golü getirdi: 1-0.

MAÇTA SON SÖZÜ AYKUT SÖYLEDİ

İlk devre bu skorla sona ererken, 80. dakika gelişen ev sahibi atağında fark ikiye çıktı. Bu dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bahadır'ın şık vuruşunda top ağlara gitti: 2-0. 88'de İnegölspor bir gol daha buldu. Çalımlarla rakip ceza sahasına giren Yılmazcan pasını Aykut'a verdi. Aykut'un vuruşunda top ağlara gitti. Turgutluspor deplasmanda yıkıldı: 3-0.