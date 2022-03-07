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Haberler Spor Bal-Kes mi Horoz mu?

Bal-Kes mi Horoz mu?

Alt sıraları ilgilendiren maçta son sıradaki Balıkesir, Denizlispor’u ağırlıyor. Maç saat 20.00’de

7.3.2022

Bal-Kes mi Horoz mu?

Spor Toto 1. Lig'de bugün alt sıraları ilgilendiren çok önemli bir maç oynanacak. Ege derbisinde Balıkesirspor ile Denizlispor, Balıkesir Atatürk Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Geçen hafta Boluspor galibiyetiyle düşme hattından kurtulmak için umutlanan Horozlar, son sıraya demir atan Bal-Kes karşısında mutlak galibiyet arıyor. Balıkesir Atatürk Stadı'nda Alper Akarsu'nun yöneteceği 90 dakikanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports Max 1'den canlı yayımlanacak. Yeşil-siyahlılarda, kadro dışı kalan Adam Stackhowiak yok, karantinadan çıkan Aissati ve Darri kadroya alındı.