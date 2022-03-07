Çılgın LeBron

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, LeBron James'in 56 sayısı sayesinde Golden State Warriors'ı 124-116 yenerken, LeBron James yine tarihe geçti. Kaliforniya eyaleti takımları arasındaki mücadelede Warriors'ı yenen Lakers, 4 maç sonra kazandı. Peş peşe 4.mağlubiyetini yaşayan Warriors, Batı Konferansı'nda 3. sıraya geriledi. Ev sahibi ekipte 56 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza atan James, bu sezon en çok sayı attığı maçı oynarken, Michael Jordan, Jamal Crawford ve Kobe Bryant'ın ardından 37 yaşından sonra 50 sayılık performans sergileyen 4. NBA oyuncusu oldu. Warriors'ta Curry 30, Jordan Poole 23 ve Jonathan Kuminga 18 sayı kaydetti.