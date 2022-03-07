Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından bu yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 5. Etnospor Forumu sona erdi. Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, kapanış konuşmasında geleneksel sporları ve oyunları yeniden canlandırmak için çabalayan kişi ve kuruluşlara devamlı olarak ulaşmaya çalıştıklarını belirtti. Forumun ardından 4. Geleneksel Spor Ödülleri sahiplerini buldu. Devlet Adamı ödülü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e DEK Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan tarafından teslim edildi. Akademisyen ödülünü İspanyol Prof. Pere Lavega Burgues, Tecrübeli Geleneksel Sporcu ödülünü Arjantinli Bautista Rossi, Geleneksel Spor Organizasyonu Tataristan Uluslararası Kemer Güreşi Koresh Federasyonu, Genç Geleneksel Sporcu Senegalli Ngor Niakh, Uluslararası Sponsor Ödülü Ziraat Bankası'na ve İletişim Ödülü ise TRT Spor Adına TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya'ya DEK Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan tarafından takdim edildi.