Karabük amatöre düştü

Demir ve çelik işçilerince yarım asır önce kurulan ve ülkenin köklü kulüplerinden olan Kardemir Karabükspor, TFF 3. Lig'de de varlık gösteremeyerek bitime 9 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e düştü. 1969 yılında iki amatör takımın birleştirilmesiyle oluşturulan Karabükspor, TFF 3. Lig'de 5, TFF 2. Lig ile Spor Toto Birinci Lig'de 37, Spor Toto Süper Lig'de 10 sezon boy gösterdi.

BAŞKAN YÜKSEL HELVA DAĞITTI

1983-1984 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'e gerileyen ancak hemen toparlanarak yeniden profesyonel liglere dönen Karabük ekibi, 1992-1993 sezonunda tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıktı. Türkiye'yi 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Kardemir Karabükspor, 2017- 2018 sezonunda yoğun ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı ve aynı sezon Süper Lig'de küme düştü. Karabükspor Başkanı Mehmet Yüksel, camiaya tepki gösterip helva dağıttı.