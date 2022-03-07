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Haberler Spor Konyaspor’un hayali büyük

Konyaspor’un hayali büyük

7.3.2022

Konyaspor’un hayali büyük

SPOR Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı evinde yenerek önemli bir engeli geride bırakan Konyaspor'da hedef Şampiyonlar Ligi. Ligde 52 puanla ikinci sıradaki yerini koruyan yeşilbeyazlı ekibin başkanı Fatih Özgökçen, Şampiyonlar Ligi hedefi için mücadele ettiklerini ifade etti. Özgökçen, "Kalan maçlar neyi gösterir bilemiyoruz ama; Konyaspor'un hedefi mutlaka 2'ncilik olacaktır. Ligi 2. bitirmek en büyük arzumuzdur. Bu statta Şampiyonlar Ligi müziğini çaldırmak istiyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz" dedi.