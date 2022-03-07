Manisa FK yıkıldı

Spor Toto Birinci Lig'de oynadığı son iki müsabakayı kazanarak Play-Off için umutlanan Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda rakiplerinden Adanaspor'a 2-0 yenilerek ağır yara aldı. 7'de Ozegovic'in vuruşunda top az farkla auta çıktı. 18'de Diallo, ceza sahası içerisindeki Ozegovic'e pasını gönderdi. Ozegovic'in şutunda meşin yuvarlak auta gitti. 27'de Ahmethan'ın ceza sahası dışından vuruşunda top, kaleci Birkan'da kaldı. 32'de topla buluşan Celil'in plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti. 39'da Celil, Ahmethan'a pasını gönderdi. Ahmethan'ın sert vuruşunda kaleci Birkan topu 2 hamlede kontrol etti. 45'te Benasser, ceza sahası içerisinde Tetteh'e gönderdi. Tetteh'in sert vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

46'da Celil'in kullandığı serbest atışta Eren kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0. 68'de sol kanattan topu taşıyan Özgür, pasını Ozegovic'e yolladı. Ceza sahası içerisinde Ozegovic'in topuk pasıyla buluşan Erhan'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 74'te Adanaspor'da serbest vuruş kullanan Celil'in şutunda top kaleci Birkan'dan döndü. Ceza sahası içerisinde karambolde bomboş kalan Benasser, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0 76'da Anıl'ın sol kanattan açtığı ortaya yükselen Ozegovic, kafayla topa dokundu ancak Kracic gole izin vermedi. Manisa FK maçı 2-0 kaybetti.

KÖTÜ FUTBOL KÖTÜ SKOR- MİNİ YORUM Ümit Yöney

MANİSA FK, Ümraniyespor ve Eyüpspor zaferleriyle hem alt sıralardaki bağını koparmış hem de Play-Off için ümitlenmişti. Son 6 maçında galibiyetle tanışamamış Adanaspor ise korkulu rüya görmek istemiyordu. İlk yarıda iki takım da temkinli oynadı. Savunmalarında geçit vermedi. Forvetler 45. dakikaya kadar net fırsatlar yakalayamad. İlk devrenin son dakikasında Tetteh maçtaki en tehlikeli fırsatta yan direğe takıldı, Manisa FK çok şanslıydı. Diallo sahada yoktu. Gakpa çok top ezdi. Erhan ise vasatı aşamadı.

KALECİYİ ZORLAYAMADILAR

Manisa FK'nın hücum hattı tel tel döküldü. Koskoca 90 dakikada Adanaspor kalecisi Karacic'i zorlayacak bir pozisyon olmadı. Sezon başından bu yana yaşanan hücumsal sıkıntılar bir türlü aşılamıyor. Bu mağlubiyet Turgay Altay ve futbolculara yazar. Futbolcular alınan iki galibiyetle ligi bitirmiş. Aman dikkat!..