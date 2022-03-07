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Haberler Spor RUNTALYA sona erdi

RUNTALYA sona erdi

7.3.2022

RUNTALYA sona erdi

Antalya'da 20 ülkeden 8.500 sporcunun katılımıyla düzenlenen 17. Antalya Maratonu (RUNTALYA) tamamlandı. Yarışmada maraton erkeklerde Üzeyir Söylemez, kadınlarda Elmina Saksi (İsveç) 1.'liği elde etti. 21 bin metre erkeklerde Mohammad Moradi (İran), kadınlarda Anna Yusupova (Azerbaycan) zirvede yer aldı. 10 bin metrede ise kadınlarda Daryna Moskalenko (Ukrayna), erkeklerde Yegor Martynenko (Ukrayna) 1. oldu. Tekerlekli sandalyeli engelliler kategorisinde erkeklerde Ömer Cantay, kadınlarda da Zübeyde Süpürgeci yarışı 1. bitirdi.