4x4’lük Horozkent

KADINLAR İkinci Lig C Grubu'nda oynadığı dört karşılaşmayı da kazanan Denizli temsilcisi Üstek Grup Horozkentspor, şampiyonluğa göz dikti. İlk haftayı bay geçtikten sonra Afyon İdmanyurdu'nu deplasmanda 5-0, sahasında Soma Zaferspor'u 3-2, gurbette Aydın 7 Eylül Gençlik'i 4-2 ve son olarak Ankara Metropolspor'u 8-0'lık skorla dize getiren yeşil-siyahlılar 4'te 4 yaptı. 4 müsabakada rakip fileleri 20 kez havalandıran Horozkentspor'da, Sude Karabuğa 5, Elif Duru 4, Ela Telli 3, Hasibe Karagönlü ve Huriye Selçik 2'şer, Sıla Eldireklioğlu, Havana Dilbe, Sevgi Sevin ve Hava İsgi 1'er golle parladı. Yeşil-siyahlılar, 6. haftada 12 Mart'ta Bursa Soğanlı'ya konuk olacak. ■ SEBAHATTİN ALP

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