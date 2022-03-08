Fethiyespor’da gözler Ceyhan’da

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Gümüşhanespor ile berabere kalarak liderliğe yükselme fırsatını kaçıran Fethiyespor, yarın evinde düşme potasında yer alan Ceyhanspor ile oynayacağı maça odaklandı. Lacivert- beyazlılar bu maçı kazanıp şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmak istiyor. Çalışmalarını teknik direktör Selahaddin Dinçel yönetiminde sürdüren Fethiyespor'da, sakatlığı devam eden Serhat Mutlu ve kadro dışı olan Soner Birinci kadroda yer almayacak, cezası biten Ali Han Tunçer forma giyebilecek. Dinçel, "Hata lüksümüz yok. Kazanacağız" dedi.

'İPİ BİZ GÖĞÜSLEYECEĞİZ'

Fethiyespor Genel Kaptanı Nacit Çatal, iddialı konuştu: 'İpi biz göğüsleyeceğiz.' Çatal, şöyle devam etti: "Gümüşhane deplasmanında iyi oynadık. Bulduğumuz fırsatları değerlendiremedik. Rakibimizin puan kaybettiği haftada lider olabilirdik. Takımımıza sonuna kadar güveniyoruz. Maç maç hedefe doğru yaklaşacağız. Kayıpları telafi edecek güçteyiz. Ceyhanspor maçını kazanmak zorundayız. 8 günde 3 kritik maç oynayacağız." ■ ERDOĞAN CANKUŞ