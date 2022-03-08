Kadınlar sporda da hep zırvede

EYLÜL KİBAROĞLU AVRUPA ŞAMPİYON

SLOVENYA'NIN Lasko kentinde düzenlenen Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası'nda mücadele eden Eylül Kibaroğlu, kadınlar Avrupa 10 top şampiyonu oldu. 2021'yi zirvede tamamlayan milli bilardocu, 2022'ye de önemli bir başarı elde ederek başladı. Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası'nda 10 top branşında finale kalan Eylül Kibaroğlu, Alman Ina Kaplan ile karşılaştı. Maçtan 6-3'lük skorla ayrılan Kibaroğlu, 2022 kadınlar Avrupa 10 top şampiyonluğunun sahibi oldu, 2021 yılındaki unvanını korudu.

HENTBOLUN GOL KRALİÇESİ

HENTBOL Kadınlar Süper Ligi'nin başarılı golcü oyuncusu Perihan Topaloğlu Acar, spordaki başarısının yanı sıra iyi bir anne ve öğretmen olarak da takdir topluyor. Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Görele Belediyespor'un 34 yaşındaki oyuncusu, geçen sezon 218, bu sezon da 142 gole ulaşarak zirvede yer aldı. Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan Acar, ilçedeki gençlere hentbol öğreterek sporcu yetiştiriyor. Öğretmeninin aniden kendisine attığı topu tutmasıyla, hentbol takımına seçildiğini belirten Acar, "25 yıldır hentbol oynuyorum. İlk transferimi 15 yaşımda yaptım, 16 yaşımda profesyonel oldum. 1 yıl sonra milli takıma başladım" dedi. Acar, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı ve, "Dünya kadınların emeğiyle güzel" yorumunu yaptı.

İZMİRLİ GÖKSU'NUN HEDEFİ 2024

ARTİSTİK cimnastikte Türkiye adına birçok başarıya imza atan 1 çocuk annesi Göksu Üçtaş Şanlı, en büyük hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu söyledi. 2012 Londra Olimpiyatları'na katılıp, bu branşta Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk sporcu olan Şanlı, boynundaki rahatsızlığın ardından spora ara vermiş, 2016'da cimnastiğe geri dönmüştü. 2020'de Avrupa Şampiyonası'nda yer aletinde 2. olarak Türkiye'ye büyük kadınlarda ilk Avrupa Şampiyonası madalyasını kazandıran Şanlı, "Bu sene önemli yarışmalarda mücadele edeceğiz. Bakü'de Dünya Kupası ile başlayacağız. Daha sonra Akdeniz Oyunları, Avrupa Şampiyonası ve İslam Oyunları var. Sıkı çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

BOKSTA ALTIN MADALYA PESİNDELER

22 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı, Zagreb'de 11-24 Mart tarihlerinde yapılacak Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyalarla dönmek istiyor. Milli sporcu Gamze Soğuksu "Avrupa şampiyonalarında iki kez 2. oldum. 2.'liğimi altına çevirmek istiyorum" dedi.