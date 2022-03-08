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Haberler Spor Kırmızı karta kızdı kalbine yenildi

Kırmızı karta kızdı kalbine yenildi

Fenerbahçe taraftarı Ahmet Özdemir, Trabzon maçını takip ederken kalp krizi geçerdi. Talihsiz genç tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti

8.3.2022

Kırmızı karta kızdı kalbine yenildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, evinde Fenerbahçe- Trabzonspor maçını izleyen Ahmet Özdemir, hakemin kırmızı kart kararının ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İzmit Alikahya Fatih Mahallesi'ndeki evinde Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izleyen sarı lacivertli takımın taraftarı 27 yaşındaki Ahmet Özdemir, hakemin İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart göstermesine sinirlendi. Bir anda fenalaşan Ahmet Özdemir yere yığıldı.

Birlikte müsabakayı izlediği ailesi tarafından hastaneye götürülen gencin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Talihsiz genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 27 yaşındaki taraftarın daha önce akciğer kanserini yendiği öğrenildi.