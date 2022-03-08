KSK’nin içi yandı

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası macerasını tamamladıktan sonra tek hedefi olarak kalan ING Basketbol Süper Ligi'nde milli ara sonrası çıktığı ilk maçta evinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e 85-83 yenilen Pınar Karşıyaka, bu sezon iç sahada kritik mağlubiyetlerle yara aldı. En büyük hedefi olan Şampiyonlar Ligi'nde grupta iç sahadaki 3 maçtan 2'sini kaybederek liderlikten olan Pınar Karşıyaka, ardından Play-In etabını geçemeyip son 16'yı göremedi.

ŞİMDİKİ RAKİP BEŞİKTAŞ

Ligde üst üste 3 galibiyetin ardından alt sıralardan kurtulmaya çalışan Merkezefendi'yi ağırlayan Karşıyaka, rakibine yenilerek 21 maçta 7. mağlubiyetini aldı. Yeşil-kırmızılı ekip ligde bu yıl ev sahibi olduğu 12 maçta 8 galibiyet alıp, 4 maçı kaybetti. İzmir temsilcisi Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Pınar Karşıyaka, maçı kazanarak moral bulmak istiyor.

PLAY-OFF'A GİDECEĞİZ

PINAR Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, Merkezefendi yenilgisinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarıca, "Maçlar kaybedilince sadece kötü oynadık demek belki rakibimize haksızlık. İlk yarıda savunmada çok kötüydük ve 47 sayıya izin verdik. Kaldığımız yerden devam edip, ligi bitirebildiğimiz en iyi yerde bitirerek Play-Off'a gideceğiz" dedi.