Manisa FK tatsız

Spor Toto 1. Lig'de üst üste Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Eyüpspor'u evinde yenerek Play-Off yolunda umutlanan Manisa Futbol Kulübü, seriyi Adana'da bitirdi. Adanaspor'a deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup olan siyah-beyazlılar, Eyüpspor'un mağlup olduğu haftada ilk 6 yolunda yara aldı.

Play-Off barajını 6 puan geriden takip eden Manisa FK'da teknik direktör Turgay Altay alınan yenilgiyi iş kazası olarak değerlendirdi. Yollarına pes etmeden devam edeceklerini vurgulayan teknik patron Turgay Altay, "Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. İki tane anlamsız duran toptan gol yedik. Hesaplar şaştı. Bahane üreten biri değilim. Herkes herkesi yenebiliyor. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mağlubiyeti iş kazası olarak görüyorum. Play- Off'tan biraz geri kaldık. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu hafta lider Ankaragücü ile oynayacağız. Kazanıp yolumuza bakacağız" dedi.

BİR VAR BİR YOK

21 lig maçının 8'inde ilk 11'de görev yapan Demba Diallo bir var bir yok. Eyüp maçında iyi oyunuyla alkışlanan 22 yaşındaki Malili Adana'da vasatı aşamadı.