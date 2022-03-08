Süper Lig’de yaprak dökümü

Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda teknik direktör kıyımı sürüyor. Göztepe'nin Teknik Direktör Nestor El Maestro ile yolları ayırmasının ardından 28. hafta itibarıyla takımlar toplam 21 teknik adamla yollarını ayırdı.

Göz-Göz, Ünal Karaman'ın ardından ikinci kez teknik direktör değişimi yaşarken, İzmir ekibi Altay'da Mustafa Denizli ile yolları ayırmıştı. İki ekibin yanı sıra Kasımpaşa, Kayseri, A.Demir, Alanya, Rize, Başakşehir, Antalya, Ç.Rize, Y.Malatya, Karagümrük, F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş'ta da teknik adam değişikliği yaşandı. Kasımpaşa 13 haftada 3. kez teknik direktör değiştirerek rekor kırdı. Ligde lider konumda olan Trabzon ile birlikte Konya, Hatay, G.Antep FK, Sivas ve Giresun sezona başladığı teknik adamlarla yola devam ediyor.