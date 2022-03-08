  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Süper Lig’de yaprak dökümü

Süper Lig’de yaprak dökümü

28 haftada 21 teknik adamla yollar ayrıldı. Sadece 6 takımda değişiklik olmadı, Kasımpaşa rekor kırdı

8.3.2022

Süper Lig’de yaprak dökümü

Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda teknik direktör kıyımı sürüyor. Göztepe'nin Teknik Direktör Nestor El Maestro ile yolları ayırmasının ardından 28. hafta itibarıyla takımlar toplam 21 teknik adamla yollarını ayırdı.

Göz-Göz, Ünal Karaman'ın ardından ikinci kez teknik direktör değişimi yaşarken, İzmir ekibi Altay'da Mustafa Denizli ile yolları ayırmıştı. İki ekibin yanı sıra Kasımpaşa, Kayseri, A.Demir, Alanya, Rize, Başakşehir, Antalya, Ç.Rize, Y.Malatya, Karagümrük, F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş'ta da teknik adam değişikliği yaşandı. Kasımpaşa 13 haftada 3. kez teknik direktör değiştirerek rekor kırdı. Ligde lider konumda olan Trabzon ile birlikte Konya, Hatay, G.Antep FK, Sivas ve Giresun sezona başladığı teknik adamlarla yola devam ediyor.