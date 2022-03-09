Alaçatıspor ağır yaralı

BÖLGESEL Amatör Lig 9. Bölge 3. Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Alaçatıspor'un galibiyet özlemi iki haftaya çıktı. Önceki hafta Aydın BŞB deplasmanında 2 puan bırakan sarı-siyahlılar, hafta sonunda evinde Çine Madranspor karşısında son dakika penaltısıyla yıkılıp 2-1'lik mağlubiyetle ağır bir yara aldı. İzmir ekibi kaybettiği altın değerinde puanlarla 31 puana sahip lider Efeler 09 FK'nın 6 puan gerisinde kalarak işini zora soktu. Son 4 haftaya 25 puanla 4. sırada giren Alaçatıspor, Kemalpaşaspor (D), Muğlaspor, Aydın Yıldızspor ve Sökespor (D) maçlarını kayıpsız atlatarak hedefine ulaşmak istiyor

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