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Haberler Spor Alaçatıspor ağır yaralı

Alaçatıspor ağır yaralı

9.3.2022

Alaçatıspor ağır yaralı
BÖLGESEL Amatör Lig 9. Bölge 3. Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Alaçatıspor'un galibiyet özlemi iki haftaya çıktı. Önceki hafta Aydın BŞB deplasmanında 2 puan bırakan sarı-siyahlılar, hafta sonunda evinde Çine Madranspor karşısında son dakika penaltısıyla yıkılıp 2-1'lik mağlubiyetle ağır bir yara aldı. İzmir ekibi kaybettiği altın değerinde puanlarla 31 puana sahip lider Efeler 09 FK'nın 6 puan gerisinde kalarak işini zora soktu. Son 4 haftaya 25 puanla 4. sırada giren Alaçatıspor, Kemalpaşaspor (D), Muğlaspor, Aydın Yıldızspor ve Sökespor (D) maçlarını kayıpsız atlatarak hedefine ulaşmak istiyor