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Haberler Spor Aliağa FK’dan yakın markaj

Aliağa FK’dan yakın markaj

Ligde lider Çiğli’nin 3 puan gerisinde 2. sırada bulunan sarı-siyahlı takım iz sürüyor

9.3.2022

Aliağa FK’dan yakın markaj
BÖLGESEL Amatör Lig 9. Bölge 2. Grup'ta lider Çiğli Belediyespor'un ardından zirve takibini sürdüren Aliağa Futbul Kulübü iz sürüyor. Son olarak Bölmespor deplasmanında 5-0'lık net bir skorla kazanmayı bilen sarı-siyahlılar, şampiyonluk umutlarını sürdürüyor. Ligde son 3 haftaya 36 puanlı Çiğli Belediyespor'un 3 puan gerisinde giren Aliağa temsilcisi, gelecek maçlarını kazanıp, liderlik koltuğunda oturan Çiğli ekibinin takılmasını bekleyecek. Aliağa FK'da tüm hesaplar Pazar günü konuk edecekleri Salihli Belediyespor engelini kayıpsız geçerek rakiplerin puan kaybını beklemek üzerine yapılıyor. Aliağa FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı mücadeleyi son maça kadar sürdüreceklerini belirterek, "Şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.