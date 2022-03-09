Bornova Yeşilova büyük fırsat tepti

BÖLGESEL Amatör Lig 9. Bölge 3. Grup'ta zirve hesapları yapan Bornova Yeşilovaspor, ayağına gelen fırsatı kaçırdı, koltuğa bir adım daha yaklaşma şansını tepti. Geçtiğimiz haftaya 26 puanla 2. sırada başlayan yeşilbeyazlılar, karşılaştığı üçüncü sıradaki Sökespor'a 4-1'lik skorla kaybederek lider Efeler 09 FK'nın puan kaybettiği haftada büyük avantajı elinin tersiyle itti. Son iki haftadır kazanamayan 31 puanlı lider Efeler 09 FK ile puan farkını indirme şansını kaçıran Bornova Yeşilova, kalan maçlarını kazanarak kaybettikleri puanları telafi etmek ve mutlu sona ulaşmak istiyor

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