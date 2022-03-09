Buldozer Çiğli

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 2. Grup'ta lider Çiğli Belediyespor, üç takım arasında kıran kırana süren şampiyonluk yarışında zafere emin adımlarla ilerliyor. Son olarak evinde konuk ettiği Uşak temsilcisi Sivaslı Belediyespor'u 5-1'lik farklı skorla geçen kırmızı-siyahlılar, ligde bitime 4 hafta kala en yakın rakibi olan Aliağa FK'nın 3 puan, İzmirspor'un ise 6 puan önünde büyük avantaja sahip. Çiğli Belediyespor, bay kalacağı haftanın dışında kalan 3 maçını da kayıpsız geçerek mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Çiğli Belediyespor, Pazar günü İzmirspor (D), ardından evinde Manisa Sanayispor ve son olarak da Bölmespor (D) ile kozlarını paylaşacak.

İZMİR'DE ERKEN FİNAL HAFTASI

Pazar günü bir başka şampiyonluk adayı İzmirspor'la karşılaşacak olan Çiğli Belediyespor, erken final niteliğindeki karşılaşmayı yara almadan geçmesi halinde şampiyonluk ipini büyü oranda göğüsleyecek. Çiğli temsilcisi deplasmanda oynayacağı bu karşılaşmadan 3 puanla dönmesi halinde rakibiyle arasında bulunan 6 puanlık farkı 9'a çıkaracak ve lacivert-beyazlı ekibi de saf dışı bırakacak. ■ BERKE ÖZBAY