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Haberler Spor Ikinci Lig’de kader maçları oynanacak

Ikinci Lig’de kader maçları oynanacak

9.3.2022

Ikinci Lig’de kader maçları oynanacak
TFF 2. Lig'de Ege ekipleri bugün 22. hafta erteleme maçlarında kader karşılaşmalarına çıkacak. Kırmızı Grup'ta Turgutluspor, Sarıyer ile evinde karşılaşacak. Play-Off'u hedefleyen Somaspor, Afyonspor'la deplasmanda kapışacak. Beyaz Grup'ta düşme hattındaki Akhisarspor, 1922 Konyaspor'u sahasında ağırlayacak. Uşakspor, Zonguldak Kömürspor'u konuk edecek. Son olarak evinde Sarıyer'i 3-0 yenip 4'te 4 yapan zirve takipçisi Bodrumspor, Velimeşespor deplasmanına çıkacak. Deplasmanda Isparta 32 Spor'a da yenilerek Play-Off yarışının uzağında kalan Nazilli Bld, iç sahada Amed Sportif ile mücadele edecek. Tüm karşılaşmalar saat 14.00'te başlayacak.