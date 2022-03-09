Ikinci Lig’de kader maçları oynanacak

TFF 2. Lig'de Ege ekipleri bugün 22. hafta erteleme maçlarında kader karşılaşmalarına çıkacak. Kırmızı Grup'ta Turgutluspor, Sarıyer ile evinde karşılaşacak. Play-Off'u hedefleyen Somaspor, Afyonspor'la deplasmanda kapışacak. Beyaz Grup'ta düşme hattındaki Akhisarspor, 1922 Konyaspor'u sahasında ağırlayacak. Uşakspor, Zonguldak Kömürspor'u konuk edecek. Son olarak evinde Sarıyer'i 3-0 yenip 4'te 4 yapan zirve takipçisi Bodrumspor, Velimeşespor deplasmanına çıkacak. Deplasmanda Isparta 32 Spor'a da yenilerek Play-Off yarışının uzağında kalan Nazilli Bld, iç sahada Amed Sportif ile mücadele edecek. Tüm karşılaşmalar saat 14.00'te başlayacak.

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