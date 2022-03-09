Süper Lig’de kümede kalma savaşı başladı

BU sezon 4 takımın düşeceği Süper Lig'de, son sıralarda bulunan 4 takımdan 3'ü haftayı puan kayıplarıyla geçti. 27 puanlı Göztepe, evinde Kasımpaşa'ya 3-2 kaybederken, Altay ise uzun süre 10 kişi oynadığı Karagümrük deplasmanından 1 puanla ayrıldı. Çaykur Rizespor, 1-0 öne geçtiği Karadeniz derbisinde konuk ettiği Giresunspor'a 2-1 kaybederek son haftalar öncesi yara aldı. 18. sıradaki Çaykur Rizespor 23, Yeni Malatyaspor ise 20 puanda haftayı kapattı. 17 maç sonra 3 puanla tanışan Yeni Malatyaspor ise son haftalar öncesi moral buldu. Ligde üst üste 5. yenilgisini alan İzmir ekibi Göztepe, teknik direktör Nestor El Maestro ile yollarını ayırdı.

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