Yarış fena kızıştı

Süper Lig'de 28. hafta geride kalırken, lider Trabzonspor'un dışında 8 takım Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmek için kıyasıya bir yarış sürdürüyor. Ligde uzun süredir lider konumda olan Trabzonspor, haftanın önemli maçında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İkinci sırada olan ve 4 haftadır kazanamayan Konyaspor, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi.

Yeşilbeyazlılar, puanı 52'ye yükseltirken, 3. Başakşehir ile puan farkını da 5'e çıkardı. Beşiktaş deplasmanına çıkan Başakşehir, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Alanyaspor, Kayserispor deplasmanından 2-1'lik sonuçla 3 puanla ayrılırken, puanını 46'ya yükseltti. Haftaya 45 puanla başlayan Adana Demirspor ise ligin son basamağında yer alan Yeni Malatyaspor'a 1-0'lık sonuçla kaybetti.

GÖZLERİ KUPADA

Hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında; Trabzonspor, Sivasspor, Kayserispor ve Alanyaspor kupada yarı finale yükselen ekipler oldu.