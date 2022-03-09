Yusuf Yazıcı Türkiye’ye mi geliyor?

FIFA ve UEFA'nın aldığı kararlarla alakalı Spor Hukukçusu Av. Ebrar Efkan Bilgiç, açıklamalarda bulundu.

Bilgiç, "Bu durumda sözleşmelerini askıya almış olan futbolcu ve antrenörler; 30 Haziran 2022 tarihine kadar 'sözleşme dışı' kalacak ve yaptırımla karşılaşmadan başka bir kulüple sözleşme imzalayabilecek" ifadelerini kullandı. Bilgiç, 'Transfer olacak futbolcuların yeni kulüpleri ne zamana kadar futbolcuları federasyonlarına tescil ettirmeli?' sorusuna ise şu cevabı verdi:

7 NİSAN KRİTİK GÜN

"Ukrayna veya Rusya Futbol Federasyonu'na tescilli yani lisans kaydı olan futbolculara esneklik sağlamak amacıyla, yeni sözleşme imzalayacakları kulübün federasyon kuralları uyarınca transfer ve tescil dönemi kapanmış olsa bile lisans kaydı yaptırılabilecek. Ancak bu istisnada 7 Nisan tarihi büyük önem taşıyor. Başka bir kulüple sözleşme imzalayacak futbolcuların bu tarihten önce yeni transfer oldukları kulübün ilgili federasyonuna tescili yapılmalı.