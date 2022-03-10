Akhisar ateşe düştü

TFF 2 . Lig Beyaz Grup’ta düşme potasına çakılıp kalan Akigo, evinde oynadığı maçta 1922 Konya ’ya da 63’te Mehmet Ali ’in attığı golle yenildi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren iki takımdan Akhisarspor, evinde 1922 Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu, hayal kırıklığı yaşattı. 32'de Mert Özyıldırım'ın plasesi direğin üstünden auta gitti. 37'de Furkan'ın indirdiği topu penaltı noktasında önünde bulan Yavuz'un şutu üst direkte patladı. 62'de Adem'in savunma arkasına attığı arapasta topla buluşan Mehmet Ali ceza sahasına girerek düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 74'te Bertuğ'un şutunu kaleci kornere çeldi. Akhisarspor karşılaşmayı 1-0 kaybetti.