Başkan Gündoğdu açıklama yapacak

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakemlerle ilgili alınan kararların ardından sorulara cevap vermek için önümüzdeki günlerde basın toplantısı düzenleyecek. Karar sonrası kamuoyunda birçok tartışma ortaya çıkarken, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, basın toplantısında soruları yanıtlayacak. TFF Başkanı Nihat Özdemir ise konu hakkındaki görüşünün attığı imza ile ortada olduğunu vurguladı. "Merkez Hakem Kurulu'ndan hakemlerle ilgili bir karar geldi. Ben de federasyon başkanı olarak konuyu yönetim kurulumuza taşıdım." diyen Özdemir oy birliği ile karar aldıklarını açıklarken, "Gelen tepkilerle ilgili bir yorumum olmaz. Kararımız kesindir" dedi.

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