Müsabakaya hakem atamayı unuttular

Süper Lig'deki hakem operasyonu ile uğraşan Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu, dünkü Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki U16 Elit Lig maçına hakem atamayı unuttu. Dün saat 12.00'de başlaması planlanan maça hakemler gelmedi. Kısa süre içerisinde maça hakem atanmadığı anlaşıldı. TFF'ye bu durumla alakalı olarak haber verildi. TFF ise maçın 13.00'e alındığını kulüplere bildirdi. Hakemler Gökmen Dağ, Cihan Gülçiçek ve Yücel Alkaşi acilen ticari taksiyle maça gönderilirken mücadele ancak 13.20'de başlayabildi.

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