Altekma’nın yüzü güldü

GEÇEN hafta deplasmanda Tokat Belediye Plevne'ye 3-1 mağlup olan Altekma, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 23'üncü haftanın açılış maçında evinde Bingöl Solhan Spor'u 3-1 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk seti oldukça çekişmeli geçti. Karşılıklı sayıların atıldığı seti Altekma 25-23 kaybetti, maçta 1-0 geriye düştü. İkinci sete ağırlığını koyan İzmir ekibi, rakibini 25-20 yendi: 1-1. Üçüncü sete fırtına gibi başlayan Altekma bu sette zorlanmadı ve seti 25-15 alarak 2-1 öne geçti. Son setti rakibinin üstün oyunu karşısında zorlanan Altekma, pes etmedi ve seti 25-23, karşılaşmayı da 3-1 kazandı. Bu sonuçla İzmir temsilcisi 28 puana ulaşırken, Solhan Spor 19 puanla düşme hattında kaldı.

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