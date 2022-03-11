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Haberler Spor Gürsel Aksel’e milli maç müjdesi

Gürsel Aksel’e milli maç müjdesi

Kapılarını 2 yıl önce, 26 Ocak 2020’de Süper Lig’de oynanan Göztepe-Beşiktaş maçında açarak Türkiye’nin en modern statlarından olan 20 bin kişilik Gürsel Aksel Stadı, erkeklerde A Milli Takım’a ilk kez ev sahipliği yapacak.

11.3.2022

Gürsel Aksel’e milli maç müjdesi
TFF, İzmir'in günlerdir beklediği müjdeyi duyurdu. TFF, A Milli Takım'ın 14 Haziran'da UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Litvanya'yı Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacağını resmen açıkladı. Futbolda bir dönem senelerce A Milli Takım'ın en önemli maçlarına ev sahipliği yapan, 11 Şubat 2009'da Atatürk Stadı'nda oynanan Türkiye-Fildişi Sahilleri hazırlık maçından bu yana ay-yıldızlı ekibi ağırlamaya hasret kalan kentin 13.5 yıllık özlemi son bulacak. A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde 4 Haziran Cumartesi günü gruptaki ilk maçında İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Faroe Adaları ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, 7 Haziran Salı günü deplasmanda Litvanya'ya, 11 Haziran Cumartesi günü Lüksemburg'a konuk olacak. Milliler, 14 Haziran Salı günü ise Litvanya'yı bu kez İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçta konuk edecek
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