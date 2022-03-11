"Kurumun üstünde davrandılar"

Türk futboluna bomba gibi düşen Merkez Hakem Kurulu'nun hakem kadrosunu yenileme çalışmalarının yankıları sürerken MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu sessizliğini bozdu. Yayıncı kuruluşa konuşan Gündoğdu yaptıkları hamlenin bir operasyon olmadığının altını çizerken "Bazı arkadaşlarımız bilerek bilmeyerek kurumun üzerinde davranışlarda bulunmaya başladılar.

ÖZGÜR İRADE

Rol model olan arkadaşlarımızın, hakemlik sistemini etkilediği tespitini yaptık. Hakemlerden beklenen en önemli şey, hür iradeyle karar verebilmeleridir. Bu ilişkilerin kuruma zarar verdiğini fark ettikten sonra, Türk futbolunun bir gün bile bekleme lüksü yok." yorumu ile kararın ana fikrini açıkladı. Gündoğdu, "Bu aldığımız kararın bir operasyon veya temizlik gibi kelimelerle değerlendirilmesini kabul etmiyorum. Bunlar doğru değil. MHK olarak yaptığımız bir çalışmanın, projenin, hakemliğin geleceği için yaptığımız projenin ilk etabı olarak söyleyebilirim" diyerek klasman düşürülen hakemlerin suç örgütleri veya illegal işlerle de ilgisi olmadığını kaydetti.

TALEP GELMEDİ

Bu kararla ilgili hiç kimseden bir talep gelmediğini kaydeden MHK Başkanı "TFF ve kulüpler dahil. Başkan Nihat Özdemir'e bizim sunduğumuz bir listedir. Listeden ben sorumluyum" dedi. Gündoğdu şöyle devam etti: "Süper Lig ve 1'inci Lig hakem arkadaşlarımızı davet ettim, bir izahata ihtiyaçları var. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir kurum, kurumlar, devleti temsil eder. Aidiyetimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nedir. Başkalarının kararlarına destek olmak da bir haktır. Bizde grev diye bir tercih yok, elbet istifa edebilir."

GÜNDOĞDU'DAN SATIR BAŞLARI



MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, "Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında tek başına kalması bu kararı almanızda etkili oldu mu?" sorusuna "Bu durum doğrudan etki etmedi ama etkenlerden biriydi." yorumunu yaparken öne çıkan ifadeleri şu şekilde:

"TÜRK futbolunda değişim için bir proje üretmek gerektiğine inanıyorduk. Plan ve programlarımızı yaptık. Yönetime sunduk ve onay da aldık. Dört ay boyunca herkese süre tanıdım."

"SON 48 saatte yaşananları gördüğümde aslında ne kadar doğru bir karar aldığımızı da anlamış oldum."

"CÜNEYT Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık asla kötü hakem değil. Akla yatkın bir karar gibi gelmiyor olabilir."

"HAKEMLİK yapmak isteyen arkadaşlar olursa, alt kategoride devam edebilirler. Gözlemci olabilirler."

BİZ kurul olarak taşın altına elimizi değil, tam manasıyla gövdemizi soktuk. Nihat Özdemir'e teşekkür ederim." Çakır için farklı iddialar

15 gün sonra Dünya Kupası'na aday hakemlerin yapılacak atletik testine katılması gereken, ancak durumu belirsiz hale gelen Cüneyt Çakır'ın, karar değişmez ise 2022'de Katar'da düzenlenecek turnuvaya gitme olasılığı zorlaştı. Daha önce Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde profesyonel olarak düdük çalan Çakır'ın kariyerine bu ülkelerde ya da zaman zaman yurt dışından hakem davet eden Avrupa ülkelerinden birisinde devam edebileceği belirtildi.