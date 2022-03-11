Menemenspor sahasında kral

SPOR Toto 1. Lig'de Samsun deplasmanından 3 puanla dönerek düşme hattından uzaklaşmak için ümitlenen Menemenspor'da gözler iç sahada üst üste oynanacak iki maça çevrildi. Bolu ve İstanbulspor ile art arda evinde karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, fikstür avantajının yanı sıra iç saha performansına güveniyor. Taraftarının önünde bu sezon 13 karşılaşmaya çıkan İzmir temsilcisi, sadece iki kez yenilirken, 5 galibiyet, 6 da beraberlik aldı ve hanesine 21 puan yazdırdı. 27 haftada topladığı 32 puanın 21'ini Menemen İlçe Stadı'nda alan Menemen, sahasında Kocaeli, Tuzla ve G.Birliği'ni de ağırlayacak. Menemen, evinde çizdiği iyi grafiğe rağmen kazanmakta güçlük çekse de son 7 karşılaşmada sadece 1 kez yenildi, 1 galibiyet, 5 de beraberlik aldı. ■ BERKE ÖZBAY

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