Arkas fren yaptı

Axa Sigorta Efeler Ligi'nde son üç maçını da kazanan Arkas, deplasmanda dün Spor Toto'ya yenilerek fren yaptı: 3-1. Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan zorlu mücadeleye iyi başlayan İzmir ekibi ilk seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette ise ev sahibi Spor Toto oyuna ağırlığını koyarak skora ortak oldu. Mavi-beyazlıların hatalarını iyi değerlendiren Başkent ekibi bu bölümü 25-22 kazanarak skoru 1-1'e getirdi. Arkas, üçüncü sette de rakibi karşısında varlık gösteremedi.



KARŞILIK VEREMEDİLER

İzmir temsilcisi, rakibin smaçlarına karşılık veremeyince seti 25-21 kaybederek 2-1 yenik duruma düştü. Son sette oyuna dengeyi getiren Arkas daha az hata yapsa da bu bölümü 25-21, maçı da 3-1 kaybederek İzmir'e mağlubiyetle döndü.



ÇABALARI YETMEDİ

Arkas Spor, ligde son üç maçında Bursa BŞB, Yeni Kızıltepe ve Sorgun Bld'yi yenerek büyük bir avantaj yakalarken, dünkü yenilgiyle seriyi bozdu. Mavi-beyazlı ekipte dün 13'er sayı kaydeden Hoag ve Da Silva'nın çabası galibiyete yetmedi. Arkas, 18 Mart'ta Fenerbahçe HDI Sigorta ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.