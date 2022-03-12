Merkezefendi Basket evinde kayıp: 76-82

ING Basketbol Süper Ligi 23. hafta müsabakasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, sahasında Fenerbahçe Beko'ya mağlup oldu: 76-82. Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka'yı yenerek alt sıralardan uzaklaşan Denizli temsilcisi, güçlü rakibi karşısında direnemedi. Müsabaka karşılıklı basketlerle başlarken pota altında etkili olan sarı-lacivertliler, ilk periyotu 23-19 önde kapattı. oyundaki baskısını sürdüren Fenerbahçe, devreyi 44-35 önde kapatırken, üçüncü çeyrekte farkı çift hanelere taşıyıp son bölüme 72-51 önde girdi. Son periyotta harika bir oyun çıkaran Merkezefendi'nin çabası galibiyet için yeterli olmadı ve parkeden 82-76 mağlup ayrıldı.