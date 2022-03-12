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Haberler Spor MHK’de şok üstüne şok

MHK’de şok üstüne şok

H.Umut Meler ve Arda Kardeşler’in MHK’ye gidip görev almayı istemedikleri öğrenildi

12.3.2022

MHK’de şok üstüne şok

Merkez Hakem Kurulu'nun 13 hakemle ilgili aldığı kararın ardından artçı şoklar gelmeye devam ediyor. Deprem etkisi yaratan gelişme sonrası Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakma kararı almasının ardından çok önemli bir gelişme daha yaşandı. FIFA kokartlı hakemlerimizde Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler'in de Türkiye Futbol Federasyonu'na giderek görev almak istemediklerini MHK'ya bildirdiği gelen haberler arasında. Bu hafta içi Manchester City-Sporting maçını yöneten ve gelişmelerden haberdar olan hakem triosu, MHK'ya bu yönde talepte bulundu.

HAKEMLER DEĞİŞMİŞ
İkilinin Başakşehir-Antalyaspor ve Alanyaspor-Fenerbahçe mücadelelerini iade ettiği öne sürüldü. Meler'in Alanya- F.Bahçe maçını yönetmek istemediği bu nedenle yerine Volkan Bayarslan'ın atandığı kaydedilirken Arda Kardeşler'in de Başakşehir-Antalya maçını iadesiyle Zorbay Küçük'ün bu karşılaşmaya atandığı iddia edildi.

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