  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Nazilli’ye erteleme ilaç gibi gelecek

Nazilli’ye erteleme ilaç gibi gelecek

12.3.2022

Nazilli’ye erteleme ilaç gibi gelecek

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni teknik direktör Taner Öcal ile çıktığı maçta Amed Sportif'i 1-0 yenerek 8 hafta sonra kazanan Nazilli Belediyespor'da liglere verilen ara ilaç gibi gelecek. Federasyonun hava koşulları yüzünden Akhisarspor maçını erteleme kararını almasının ardından teknik direktör Taner Öcal, futbolcularla daha fazla çalışma imkanı buldu. Öcal, erteleme kararının taktiksel toparlanma açısından iyi olduğunu belirterek, "Federasyonun aldığı karar toparlanma ve sakatlarımızın iyileşmesi açısından iyi oldu. Günde 2 idman yapıyoruz. Pazar ve pazartesi oyuncularımıza 2 gün izin vereceğiz. Çarşamba günü ise U-19 takımımız ile bir hazırlık maçı yapacağız" dedi.

  • SON DAKİKA