Nazilli’ye erteleme ilaç gibi gelecek

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni teknik direktör Taner Öcal ile çıktığı maçta Amed Sportif'i 1-0 yenerek 8 hafta sonra kazanan Nazilli Belediyespor'da liglere verilen ara ilaç gibi gelecek. Federasyonun hava koşulları yüzünden Akhisarspor maçını erteleme kararını almasının ardından teknik direktör Taner Öcal, futbolcularla daha fazla çalışma imkanı buldu. Öcal, erteleme kararının taktiksel toparlanma açısından iyi olduğunu belirterek, "Federasyonun aldığı karar toparlanma ve sakatlarımızın iyileşmesi açısından iyi oldu. Günde 2 idman yapıyoruz. Pazar ve pazartesi oyuncularımıza 2 gün izin vereceğiz. Çarşamba günü ise U-19 takımımız ile bir hazırlık maçı yapacağız" dedi.