Turgutluspor’da rota İsmail Ertekin

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı son 14 maçta 2 galibiyet, 7 yenilgi, 5 beraberlik alarak düşme hattında yer alan, özellikle de son iki maçın kaybedilmesinin ardından teknik direktör Nazım Gülay ile yollarını ayıran Turgutluspor'da teknik direktör arayışları sürüyor. Yönetimin, iki ismi gündemine aldığı belirtildi. Ege ekibi son olarak Sakaryaspor'da çalışan ve 2006-2007 sezonunda da Turgutluspor'u çalıştıran 63 yaşındaki tecrübeli teknik adam İsmail Ertekin'i gündemine aldı. Ertekin ile görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, kırmızı siyahlı yönetim 68 Aksaray Belediyespor'u çalıştıran bir dönem Kasaba'da da görev yapan Cüneyt Biçer ile de görüşme yaptı. Yönetimin yeni teknik direktörü iki-üç gün içinde açıklayacağı ifade edildi.