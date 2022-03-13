Bucaspor Kırklareli’ye bileniyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hesapları yapan Bucaspor 1928, 20 Mart Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Kırklarelispor'a bileniyor. Ligin ilk yarısında sahasında rakibine 5-1 yenilen İzmir ekibi, hem çıkışını sürdürmek hem de rövanşı almak istiyor. Teknik direktör Cihan Erdil, lider Pendikspor'u yendiklerini, bu galibiyetin anlam taşıması için Kırklarelispor'u da yenmek istediklerini söyledi. Kritik maça iyi hazırlandıklarını ifade eden Cihan Erdil, "Zorlu bir seriye giriyoruz. Bizim hedefimiz belli. Takımım Pendikspor karşısında çok iyi mücadele etti. Bunun devamını getirmek istiyoruz. Bucaspor 1928 istediği sonuçları almaya devam edecektir" diye konuştu.

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