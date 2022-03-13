Fethiyespor zirve yarışını bırakmaz

TFF 3. Lig 3. Grup'ta lider Esenler Erokspor'un 1 puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren Fethiyespor'da, gözler gelecek hafta oynanacak Büyükçekmece Tepecikspor karşılaşmasına çevrilirken, yönetici Cem Tufan, hedefe ulaşacaklarını ve 2. Lig özlemine son vereceklerini iddia etti. Ceyhanspor engelini aşarak zirve takibini sürdürdüklerini belirten Tufan, "Sakat ve cezalı oyuncumuz yok. Bir tek İbrahim Koca'nın hafif bir sakatlığı var. Onun dışında tam kadro, eksiksiz bir şekilde İstanbul'a gideceğiz inşallah. Hedefimiz belli. Tepecik maçından da galip ayrılarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyüşümüzü sürdüreceğiz" diye konuştu. Fethiyespor'da, Onur Öztonga ve Serdar Ümit Deniz ceza sınırında bulunuyor.

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