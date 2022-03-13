Kadın Milliler güreşte tarih yazdı

Bulgaristan'da düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, kadınlar serbest stilde Avrupa şampiyonu oldu. 23 ülkenin katıldığı turnuvayı 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamlayan milli sporcularımız, Cumhuriyet tarihinde kadınlarda ilk kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Plovdiv şehrinde yapılan şampiyonada grekoromen erkeklerde Avrupa 2.'si olan Türkiye, kadınlar serbest stilde oldukça başarılı sonuçlara imza attı.

GURUR TABLOSU

23 ülkenin katıldığı şampiyonada kadınlar serbest stilde Türkiye, 143 puan toplayarak ilk sırada yer alırken, Macaristan ikinci ve Polonya üçüncü oldu. İşte gurur tablosu: Altın madalya: 57 kg Elvira Kamaloğlu. Gümüş Madalya: 68 kg Aslı Demir. Bronz Madalya: 53 kg Rahime Arı, 55 kg Zeynep Yetgil, 65 kg Yağmur Çakmak, 76 kg Mehtap Gültekin. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, madalya kazanan milli sporcularımızı tebrik etti.