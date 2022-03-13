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Haberler Spor TFF'den "hakem iadesi" açıklaması

TFF'den "hakem iadesi" açıklaması

TFF, Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak maçlar için yapılan hakem atamalarında herhangi bir görev iadesinin söz konusu olmadığını duyurdu

13.3.2022

TFF’den hakem iadesi açıklaması
TÜRKİYE Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ve Başakşehir'in önceki gün hakem atamalarıyla ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi. TFF'den yapılan açıklamada, "Herhangi bir hakemimizin görev iadesi söz konusu olmamıştır. Hakemlerimize güvenimiz ve kalan haftalarda en iyi şekilde görevlerini yapacaklarına inancımız tamdır" denildi. Ali Koç'un MHK Başkanının şahsına ve temsil ettiği kuruma yönelik küçük düşürücü söylemleri için gerekli incelemenin yapılacağına da açıklayan TFF, "Sistem değişikliğini savunanların öncelikle hakemlik kurumundaki sistemsel değişikliklere de saygı duyması beklenir! Yabancı hakem gelsin gibi bir düşünceyi kabul edilemez buluyoruz" ifadelerini kullandı.
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