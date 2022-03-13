Turgutluspor’da Arıkan imza attı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son olarak Sarıyer'e yenilen ve kümede kalma yolunda ağır yara alan, ardından devre arasında dümene geçirdiği teknik direktör Nazım Gülay'la yollarını ayıran Turgutluspor'da yeni teknik direktör Nadir Arıkan oldu. Yönetim, Nadir Arıkan için kulüp tesislerinde imza töreni düzenledi.

Şampiyonluk yaşadığı kulübe geri dönmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Nadir Arıkan, "Başkanımız, yönetim kurulumuz, teknik ekibim, oyuncularımız ve personelimiz ile birlikte Turgutluspor'u layık olduğu yere getirmek için gece gündüz çalışacağız. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. Arıkan'ın yardımcı ekibinde; Tolga Yalansız, Onur Yeniyurt, Fatih Çağlın, Altınay Çetin yer aldı. Daha önce Kasabada yardımcı antrenörlük yapan Arıkan, geçen sezon Bergama Belediyespor ve Bucaspor 1928'de görev yapmıştı.