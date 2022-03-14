Avrupa Şampiyonası’nda iki bronz madalya

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 79 kiloda Abdulvasi Balta ve 65 kiloda Hamza Alaca bronz madalya kazandı. Plovdiv şehrinde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde serbest stil müsabakaları yapıldı. Milli sporculardan 79 kiloda Abdulvasi Balta ve 65 kiloda Hamza Alaca, bronz madalya kazandı. Şampiyonada 57 kiloda bronz madalya için mücadele eden Yusuf Demir ise rakibine yenilerek Avrupa beşincisi oldu. Organizasyonun son gününde ise milli sporcular, 2 altın, 3 de bronz madalya müsabakasına çıkacak.