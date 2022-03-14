Manisa Futbol’da sarı kart alarmı

SPOR Toto 1. Lig'de kendi evinde lider MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Manisa Futbol Kulübü, hazırlıklarına devam ediyor. Bu sezon lig ve kupada 29 maçta toplam 2 kırmızı, 68 sarı kart gören siyah-beyazlılarda, ceza sınırında yer alan Loick Landre, Sadi Karaduman, Veli Çetin, Hakan Barış, Andre Sousa, Serge Tabekou ve Okan Eken'e kart görmemeleri konusunda uyarılar yapılıyor. Bu isimler Ankaragücü ile oynanacak maçta kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Boluspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Zirve mücadelesi veren Ümraniyespor ve Eyüpspor'u yendiklerini belirten teknik direktör Turgay Altay, "Henüz her şey bitmedi. Play-Off umudunum sürüyor. Ankaragücü'nü yenip yarışa tutunmak istiyoruz" dedi.