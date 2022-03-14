Turgutluspor’a Arıkan güvencesi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Turgutluspor'un bu sezonki dördüncü teknik direktörü Nadir Arıkan, "Şampiyonluk yaşadığım kulübüme geri döndüğüm ve göreve başladığım için mutluyum" dedi. Arıkan, "Başkanımız, yönetim kurulumuz, teknik ekibim, oyuncularımız ve personelimiz ile birlikte Turgutluspor'u laik olduğu yere getirmek için gece gündüz çalışacağız. Tek hedefimiz Turgutluspor'u ligde tutmak. Bunun için taraftarlardan iç saha maçlarında takımı yalnız bırakmamalarını istiyorum" ifadelerine yer verdi. Turgutluspor Başkanı Ahmet Daşkan ise tecrübeli teknik direktör Nadir Arıkan'a inançlarının tam olduğunu söyledi.