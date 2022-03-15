Fethiye’de Nurettin ve Ali Han coştu

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan Fethiyespor'un iki yıldız ismi Nurettin Çakır ile Ali Han Tuncer, attıkları gollerle takımın başarısında büyük pay sahibi oldular. Lacivert-beyazlılar, geride kalan 26 haftada 53 gol atarken, Nurettin- Ali Han ikilisi bu gollerden 31'ine imza attı. Isparta 32'den transfer edilen Nurettin Çakır, 24 maçta banko görev yaptı ve 2098 dakika sahada kaldı. 16 golle Fethiyespor'un en golcü ismi olan Nurettin'in, gol attığı 11 maçta lacivert-beyazlılar, 10 galibiyet, 1 beraberlik elde etti, 31 puanı hanesine yazdırdı. 25 maçta görev yapan Ali Han, 15 golle parladı. Ali Han'ın gol attığı 12 maçta Fethiyespor, 10 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı, hanesine 30 puan yazdırdı.

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