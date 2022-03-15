Herkes 10’u konuşuyor

FENERBAHÇE'NİN 17 yaşındaki genç futbolcusu Arda Güler, Alanyaspor karşısında sarı-lacivertli formayla gösterdiği performans ile herkesin beğenisini topladı. Kanarya'nın deplasmanda 5-2 kazandığı maçta 74. dakikada Mesut Özil'in yerine oyuna giren Arda Güler, oynadığı 21 dakika içerisinde maçın kahramanlarından biri oldu. 78'de Arda, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı. Genç yetenek, mücadelenin son dakikalarında bir de asist yaptı. Kısa süre içerisinde fark yaratan Arda, oyun stili ve tarzıyla da akıllara Alex'i getirdi. Genç yetenek, bu sezon 6 maçta forma giyip 1 gol, 2 asistlik performans göstererek kısa zamanda Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline geldi.

İDOLÜ ALEX'TEN DESTEK GELDİ

SOSYAL medya hesabından kaydettiği golle alakalı paylaşımda bulunan Arda Güler, "Galibiyet ve ilk golüm için çok mutluyum. İnşallah nice galibiyetiçin lere ve gollere" ifadelerini kullandı. Arda'ya en sevindirici destek ise idolü Alex'ten geldi. Brezilyalı eski futbolcu, genç yıldızı gösterdiği performanstan dolayı tebrik etti.

GÜNEY KORE'DE GÜNDEM OLDU

ARDA performansıyla Güney Kore'de dahi gündem oldu. Güney Koreli Futbol yazarı Jason Hanshin Lee, Arda'nın Alanya maçının ardından vatandaşı Kim Min- Jae'ye ilginç bir teşekkürde bulundu. Lee, "F.Bahçe'ye transfer olduğu için Kim'e çok teşekkür ediyorum. Türk futbolunun bir sonraki jenerasyonuna damga vuracak yeteneğini izleme fırsatı verdi" dedi.

ALTAY KALEDE GÜVEN VERİYOR

F.AHÇE, Altay Bayındır'ın dönüşüyle ligde çıktığı son 5 maçın 4'ünden galibiyetle ayrıldı. Ligin 11. haftasında yaşadığı sakatlık nedeniyle omzundan ameliyat edilen 23 yaşındaki file bekçisi, uzun bir süre forma giyemedi, 25. haftadaki Giresun maçıyla formasına kavuştu. Altay, son 5 müsabakada yaptığı kurtarışlarla Kanarya'nın çıkışında önemli rol oynadı.