Trabzon gün sayıyor

Süper Lig'de fırtına gibi esen Trabzon tarihindeki 7. şampiyonluğa doğru koşar adım ilerliyor. Son olarak 1983-84 sezonunda şampiyonluk kupasını evine getiren Fırtına'da hasretin bitmesine sayılı gün kaldı. Ligde geride kalan 29 haftada 70 puan toplayan ve en yakın rakibi Konyaspor'un 15 puan önünde bulunan Trabzonspor, ligin bitimine 9 hafta kala şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. Trabzon 31. hafta Konya ile olan farkı 21'e çıkarırsa, lig bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

ERKEN İLAN EDEBİLİR

Bordo mavililerin şampiyonluğa 2 hafta sonra ulaşması için 30. ve 31. hafta maçlarında 3 puan kazanması, Konya'nın ise puan alamaması gerekiyor. Bu ihtimalin gerçekleşmemesi halinde Trabzon ile Konya arasında ligin bitimine 6 hafta kala 18, 5 hafta kala 15 puan fark oluşursa şampiyonluk kesinleşecek. Tüm bu ihtimaller dışında, Trabzon'un 15 puan farkını koruması halinde ligin bitimine 5 hafta kala hiçbir takıma bağlı kalmaksızın da şampiyonluğunu ilan edecek.