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Voleybolda final heyecanı

Eczacıbaşı Cev Kupası finali ilk maçında Stuttgart ile, Halkbank ise CEV Challenge Kupası finalinin ilk maçında Narbonne Volley ile kapışacak

15.3.2022

Voleybolda final heyecanı

VOLEYBOLDA bugün iki temsilcimiz Avrupa'da final maçlarına çıkacak. Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finali ilk maçında Almanya ekibi Allianz MTV Stuttgart ile karşılaşacak. Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası finalinin ilk maçında ise Halkbank Fransa'nın Narbonne Volley takımını konuk edecek. TVF Başkent Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

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